Події

20:56 23.03.2024

Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

1 хв читати
Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59, повідомляє Харківська облпрокуратура.

"За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили рф завдали ракетного удару по Слобідському району м. Харкова. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-35", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі.

Як повідомляється, пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства, без постраждалих. "За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #удар #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 23.03.2024
У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

20:38 23.03.2024
У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

18:03 23.03.2024
Окупанти знову обстрілюють Харків - мер

Окупанти знову обстрілюють Харків - мер

12:26 23.03.2024
РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

11:23 23.03.2024
Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

00:50 23.03.2024
У Харкові чути вибухи - мер

У Харкові чути вибухи - мер

17:47 22.03.2024
У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

16:58 22.03.2024
У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

16:40 22.03.2024
Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

13:26 22.03.2024
У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є поранені

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Ситуація на дамбі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву греблі немає

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА