Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59, повідомляє Харківська облпрокуратура.

"За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили рф завдали ракетного удару по Слобідському району м. Харкова. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-35", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі.

Як повідомляється, пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства, без постраждалих. "За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.