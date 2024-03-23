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18:29 23.03.2024

Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

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Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили льотну школу і тепер продовжать поглиблену льотну підготовку з інструкторами з ВПС Франції, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16", - йдеться в повідомленні Генштабу в суботу.

 

 

На сайті Міністерства оборони Великої Британії наводиться висловлювання міністра оборони країни Гранта Шаппса: "Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС ці пілоти пройшли одні з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії".

У рамках курсу підготовки досвідчені інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загальному керуванню літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Вони також пройшли вивчення англійської мови, щоб допомогти в підготовці та підвищити взаємодію з повітряними силами НАТО – англійська є стандартною мовою міжнародних польотів.

Як зазначається в повідомленні, у рамках міжнародної програми для забезпечення підготовки пілотів та постачання літаків для України перші F-16 планується поставити до літа 2024 року.

Теги: #навчання #велика_британія #пілоти

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