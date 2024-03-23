Перетини кордону України на тижні перед шкільними канікулами зросли на 7,9% - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 16 до 22 березня, зросла до 230 тис. із 209 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд - до 219 тис. із 207 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Отже, як і рік тому в подібний тиждень, що передує весняним шкільним канікулам, пасажиропотік збільшився на 7,9%, водночас кількість перетинів на виїзд сезонно перевищила кількість перетинів на в'їзд на 11 тис. осіб.

Кількість оформлених транспортних засобів зростає четвертий тиждень поспіль: до 122 тис. зі 116 тис. тижнем раніше, тоді як із гуманітарними вантажами дещо скоротилася - до 743 із 769. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у середині березня хоча й висловив сподівання, що ситуація на польсько-українському кордоні може покращитися після міжурядових перемовин 28 березня, проте знову порадив перевізникам шукати й використовувати альтернативні маршрути. І перевізники дослухаються до цієї поради, хоча й скаржаться на подорожчання перевезень.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала зростання перетинів через кордон цього тижня: потік на виїзд з України за період із 15 до 21 березня збільшився до 138,6 тис. зі 127,8 тис. тижнем раніше, тоді як потік на в'їзд - до 134 тис. зі 123,2 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 28 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 березня цього року оцінювали в 5,983 млн, що на 21 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,486 млн, що на 6 тис. більше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 15 тис. більше, ніж на початок листопада.