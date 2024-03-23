Події

11:54 23.03.2024

Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

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Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Уночі під російські обстріли потрапила Нововоронцовка. Постраждала місцева жителька. У 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми", - зазначається в повідомленні.

Постраждалій надано необхідну допомогу. Надалі вона проходитиме лікування амбулаторно.

Також уранці росіяни скинули вибухівку з дрона на пункт незламності в одному із сіл Новоолександрівської громади. Обійшлося без постраждалих.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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