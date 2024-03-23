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08:21 23.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, троє дістали поранення

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У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, троє дістали поранення

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів військами РФ загинула одна людина, троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За інформацією очільника ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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