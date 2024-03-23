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07:57 23.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

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ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

Українські військові за добу ліквідували близько 1050 осіб особового складу ворога, 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 75 БПЛА, 39 крилатих ракет, 76 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 435760 (+1050) осіб, танків - 6852 (+12) од, бойових броньованих машин - 13130 (+19) од, артилерійських систем - 10811 (+36) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засоби ППО - 723 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8463 (+75) од, крилаті ракети - 1992 (+39), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14344 (+57) од, спеціальна техніка - 1768 (+19)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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