Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога неподалік населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти 10 разів, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників поблизу населених пунктів Старомайорське, на південь від Новодарівки на Донеччині та біля Роботиного на Запоріжжі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.