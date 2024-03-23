Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 88 ракетних і 143 авіаудари

Ворог завдав 88 ракетних і 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.