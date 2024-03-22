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20:07 22.03.2024

Генштаб ЗС України: Сили оборони України на новопавлівському напрямку відбили понад 20 атак противника, на авдіївському - майже 10

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Генштаб ЗС України: Сили оборони України на новопавлівському напрямку відбили понад 20 атак противника, на авдіївському - майже 10

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили понад 20 атак противника, на авдіївському - майже 10, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 87 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися понад 120 населених пунктів сходу і півдня України.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони біля Синьківки, Табаївки, Берестового Харківської області. На лиманському напрямку відбито 5 атак російської армії поблизу Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога неподалік Кліщіївки Донецької області. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито майже десяток атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області", - наголошується в повідомленні Генштабу.

На новопавлівському напрямку в районах н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників у районах н.п. Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. На херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як зазначає Генштаб, "сьогодні противник здійснив наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БПЛА та 88 ракет різного типу. Унаслідок цього в низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням, ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об'єктах нашої країни. На жаль, дуже багато поранених і загиблих серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка приватних і багатоповерхових будинків, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Роботи з усунення наслідків терористичної атаки тривають".

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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