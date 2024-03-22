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19:51 22.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація за добу завдала ударів по 13 локаціях армії РФ, ракетники уразили два райони з живою силою ворога

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Генштаб ЗС України: Авіація за добу завдала ударів по 13 локаціях армії РФ, ракетники уразили два райони з живою силою ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 13 локаціях противника, ракетники вразили два райони зосередження живої сили російських військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 важливі об'єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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