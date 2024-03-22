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17:47 22.03.2024

У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

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У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

У Харкові та області триває робота з ліквідації наслідків нічної масованої ракетної ворожої атаки на об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ми втримали критичну інфраструктура міста та області і потроху підключатимемо електроспоживачів, але ситуація досить складна. Фактично наші енергетики, підрозділи ДСНС, усі служби порятунку і відновлення працюватимуть цілодобово", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він не став називати точних термінів відновлення подачі електроенергії, "щоб не інформувати ворога про наші плани", але пообіцяв, що споживачі незабаром помітять результати роботи енергетиків та інших фахівців.

Синєгубов повідомив, що роботу телефонів екстрених служб (101, 102,103) уже відновлено. За потреби люди можуть телефонувати і на них, і на міську лінію 15-62. Водночас оповіщення про сигнали повітряної тривоги поки що здійснюється через сигнали на мобільних телефонах.

Синєгубов також сказав, що за уточненими даними вночі окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури регіону 21 ракетою.

Теги: #харків #відновлення

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