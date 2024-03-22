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13:26 22.03.2024

У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

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У Харкові вода подається з мінімальним тиском, переважна більшість жителів міста без тепла - мер

Унаслідок нічної масованої ракетної ворожої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури Харків повністю без світла, через відсутність електропостачання виникли проблеми з постачанням води й тепла.

"Водоканал поки що подаватиме воду з мінімальним тиском. Тепло - ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається тільки 40 тис. абонентів, які заживлені від модульних котелень. Теплопостачання решти харків'ян зупинено через відсутність енергопостачання", - сказав міський голова Ігор Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

Він повідомив також, що виведено з ладу номери екстрених служб (ДСНС, поліції, швидкої допомоги та газових мереж). Тому, за його словами, у разі потреби містяни можуть телефонувати за номером 15-62 і фахівці зв'яжуть їх із необхідною службою.

Терехов зазначив, що всі лікарні працюють від генераторів, а лікарі працюють у нормальному режимі. У всі лікарні подається вода. Крім того, працює переважна більшість магазинів, аптек, ринків, а також усі Пункти незламності, де можна зігрітися й підзарядити мобільний телефон, і пункти роздачі гарячого харчування.

Наземні перевезення пасажирів забезпечують автобуси.

Терехов закликав водіїв бути обережними на дорогах - у місті не працюють світлофори.

Як повідомлялося, у ніч на 22 березня енергетична інфраструктура Харківської області зазнала наймасованішої ракетної атаки з боку ЗС РФ від початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/1126

Теги: #вода #тепло #харків #інфраструктура

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