Генпрокурор про масований обстріл інфраструктури в Україні: РФ намагається створити нелюдські умови існування

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявляє, що масованою атакою об'єктів критичної інфраструктури РФ хоче спричинити екологічну катастрофу, позбавити електроенергії, тобто створити нелюдські умови існування для українців, повідомляють у телеграм-каналі відомства в п'ятницю.

"росія - це смерть і руйнування. Масована атака рф по українських містах і критичній інфраструктурі. Попередньо відомо про щонайменше трьох загиблих і понад 15 поранених у двох областях. Постраждала найбільша гідроелектростанція України - Дніпровська ГЕС у Запоріжжі", - сказав Костін.

За його словами, знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС - найбільшу атомну електростанцію в Європі, яку вже понад 2 роки, попри ядерну небезпеку, утримують окупаційні війська. Пошкоджено й інші енергооб'єкти в кількох регіонах країни.

"Злочинний режим знову намагається спричинити екологічну катастрофу та позбавити українців електроенергії - створити нелюдські умови існування", - наголосив генпрокурор.

Він зазначив, що в п'ятницю під ударом ворога опинилися Харків, Одеса, Кривий Ріг, Вінницька, Донецька, Хмельницька, Львівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Івано-Франківська області. "росія нищить і калічить усе на своєму шляху. Маємо зупинити агресора, інакше під загрозою не лише вся Україна, а й увесь вільний світ", - резюмував генпрокурор.