10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських військово-повітряних сил, закінчили льотну школу.

Як повідомляє уряд Великої Британії, 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку у Великій Британії і "в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ".

Тепер вони перейдуть до просунутої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, а потім навчаться літати на винищувачах F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції з нарощування авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія і Нідерланди і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів, котрі стануть наріжним каменем Збройних сил України", - зазначили в уряді.

Коаліції можливостей були створені минулого року, щоб забезпечити довгострокові зобов'язання з підтримки Збройних сил України.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із закінченням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали одне з найкращих тренувань і тепер стали на крок ближче до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Він зазначив, що за останні два роки Велика Британія відіграла провідну роль у створенні Військово-Повітряних сил України, а також першою країною, яка надала Україні крилаті ракети великої дальності.

У межах підготовки досвідчені інструктори RAF навчили пілотів загальному управлінню літаком, пілотуванню за приладами, навігації на низькому рівні та просунутому стройовому пілотуванню. Вони також пройшли навчання англійської мови, щоб допомогти в їх підготовці та підвищити оперативну сумісність із військово-повітряними силами НАТО.

Тепер пілоти вирушать до Франції для проходження поглибленої льотної підготовки, перш ніж перейти до навчання на самому літаку F-16.

"Ці курсанти приєдналися до більше ніж 60 000 українців, які пройшли навчання у Великій Британії відтоді, як Путін віддав перший наказ про вторгнення до Криму у 2014 році, включно з 36 000 новобранців із 2022 року в межах операції "Інтерфлекс", - повідомили в уряді.