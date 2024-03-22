Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Російські окупанти випустили майже 20 ракет по Запоріжжю, відомо про одного загиблого і вісьмох поранених унаслідок ворожої атаки, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти. Вже відомо про одного загиблого та вісьмох поранених. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Очільник ОВА додав, що на місцях влучань працюють рятувальники, а співробітники комунальної служби міста визначають перелік пошкоджень і потреби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Уточнена інформація про наслідки ракетного удару буде пізніше.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що шестеро мирних жителів Запоріжжя постраждали і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю вранці.