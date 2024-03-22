Події

08:47 22.03.2024

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

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Унаслідок ворожої атаки вночі в п'ятницю на Хмельниччині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, є поранені та 1 загибла, під завалами шукають людей, повідомляє вранці в п'ятницю обласна держадміністрація.

"Чергова атака ворога по Хмельницькій області. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Усі служби працюють. На жаль, є поранені та 1 загибла. Під завалами шукаємо людей", - ідеться в повідомленні в телеграм.

 

 

 

Теги: #постраждалі #хмельницька_область #обстріли

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