На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

Унаслідок ворожої атаки вночі в п'ятницю на Хмельниччині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, є поранені та 1 загибла, під завалами шукають людей, повідомляє вранці в п'ятницю обласна держадміністрація.

"Чергова атака ворога по Хмельницькій області. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Усі служби працюють. На жаль, є поранені та 1 загибла. Під завалами шукаємо людей", - ідеться в повідомленні в телеграм.