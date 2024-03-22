Події

07:46 22.03.2024

За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

2 хв читати
За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 74 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

На куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні штурми позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників біля населених пунктів Старомайорське на Донеччині та Роботине Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 22.03.2024
За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

07:39 22.03.2024
Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

19:44 21.03.2024
Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу ворога

19:39 21.03.2024
За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

19:34 21.03.2024
На новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

На новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

09:48 21.03.2024
РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

07:58 21.03.2024
Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

07:40 21.03.2024
Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

19:24 20.03.2024
Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:22 20.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

У Львівській області ворожий БПЛА вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення соцзахисту військовослужбовців

У Львівській області виникла пожежа внаслідок падіння збитого БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА