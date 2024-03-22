За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 74 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

На куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні штурми позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників біля населених пунктів Старомайорське на Донеччині та Роботине Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.