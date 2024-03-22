Події

07:39 22.03.2024

Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

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Армія РФ здійснила 36 ракетних, 55 авіаударів і 150 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

За минулу добу ворог завдав 36 ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Укотре російські окупанти масовано атакували Україну. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів і БПЛА типу "Shahed" розпочалася ввечері 21 березня із застосування ударних безпілотників. Вночі на 22 березня росіяни запустили крилаті ракети. Інформація про наслідки атаки та завдані руйнування уточнюється.

Крім того, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ворожба, Гриценкове Сумської області; Олек Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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