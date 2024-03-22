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01:09 22.03.2024

Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

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Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

Ключовими умовами для подальшого своєчасного виділення траншів Міжнародним валютним фондом Україні в рамках програми розширеного фінансування EFF є реформи, спрямовані на зміцнення управління і на підтримку сталого фінансового стану, заявив глава місії Гевін Грей.

"Я б особливо підкреслив необхідність ухвалення законодавства щодо зміцнення Бюро економічної безпеки. А також роботу над оцінкою податкових пільг", - сказав він на брифінгу в ніч на п'ятницю, відповідаючи на запитання про основні структурні маяки наступного, четвертого перегляду програми та виділення п'ятого її п'ятого траншу.

Грей наголосив, що обидві ці реформи відіграють важливу роль у зусиллях зі зміцнення фінансового управління та підтримки бюджетної траєкторії, що матиме важливе значення в рамках програми.

Він додав, що Фонд також має дуже активну програму взаємодії, щоб допомогти владі України поліпшити управління державними інвестиціями, однак відповідний маяк має термін виконання в грудні цього року.

Глава місії також зазначив, що якщо цього року в України знову виникне проблема з ліквідністю, знадобляться рішучі дії, і влада має бути до цього готовою.

"Також буде важливо прискорити мобілізацію внутрішніх доходів за допомогою реалізації Національної стратегії доходів, щоб задовольнити все ще значні потреби у витратах, очікувані наступного року і в наступний період, коли очікується, що зовнішнє фінансування буде менш рясним", - заявив Грей.

За його словами, бюджет на 2024 рік, який було ухвалено наприкінці минулого року, має стати якорем бюджетної політики на цей рік, він відповідає макрорамкам, є заходи, що підкріплюють його, тому Фонд не бачить необхідності в його зміні на цьому етапі.

Говорячи про зростання надходжень, глава місії вказав на посилення податкового та митного адміністрування, додавши, що МВФ дуже активно взаємодіє з владою, допомагаючи їй зміцнити потенціал і домогтися цього.

"Також можуть бути зміни у ставках податків, але це ще не вирішено зараз. Це буде враховуватися в контексті бюджету на 2025 рік і наступні роки. Тож це середньострокова проблема", - додав Грей.

Щодо грошово-кредитної політики, він зазначив, що Фонд бачить подальші можливості для її пом'якшення цьогоріч після зниження облікової ставки на 50 базисних пунктів (до 14,5% річних) минулого тижня, з огляду на все ще високі реальні відсоткові ставки та інфляційні очікування, що добре закріпилися.

"Перехід до керованого плаваючого обмінного курсу працює добре, і обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор шоків, підвищуючи стійкість і підтримуючи загальну макроекономічну стабільність", - сказав також глава місії.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакету міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Рада директорів у ніч на п'ятницю схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Теги: #мвф #україна #програма

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