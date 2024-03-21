Події

19:39 21.03.2024

За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

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За добу ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 36 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в четвер увечері.

Зазначено, що противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Ворожби, Гриценкове Сумської області, Надія Луганської області, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Курахове Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 111 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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