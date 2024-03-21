На новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

За добу на новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських захисників, загалом на фронті зафіксовано 67 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер увечері.

Українські захисники відбили 10 ворожих атак на лиманському напрямку поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону ЗСУ.

Крім цього, Сили оборони відбили 14 ворожих атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, а також 4 атаки - біля Бердичів, Семенівки, Тоненького, Первомайського на авдіївському напрямку.

Своєю чергою, ворог за підтримки авіації здійснив 1 безуспішний штурм позицій ЗСУ в районі Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, а також 6 разів атакував позиції українських військових у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області на оріхівському напрямку.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не вів.