Події

17:33 21.03.2024

Росіяни обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули - голова ОВА

1 хв читати
Росіяни обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли населені пункти в Херсонській області, загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти атакували Велетенське годину тому. Били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. На жаль, її серце зупинилося у кареті "швидкої", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, зазначив він, увечері в середу ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травм, несумісних із життям, дістав 33-річний місцевий житель.

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 21.03.2024
Унаслідок обстрілу Новогродівки на Донеччині відомо про одного загиблого та двох поранених - ОВА

Унаслідок обстрілу Новогродівки на Донеччині відомо про одного загиблого та двох поранених - ОВА

14:27 21.03.2024
Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків ракетної атаки РФ на Київ

Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків ракетної атаки РФ на Київ

08:25 21.03.2024
Окупанти за добу завдали 319 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 319 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області

08:01 21.03.2024
Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

07:48 21.03.2024
ППО ліквідувала 31 ворожу ракету в межах Київської області

ППО ліквідувала 31 ворожу ракету в межах Київської області

07:26 21.03.2024
До десяти людей збільшилася кількість постраждалих через ракетний обстріл Києва

До десяти людей збільшилася кількість постраждалих через ракетний обстріл Києва

06:00 21.03.2024
У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

23:19 20.03.2024
Харків знову під ворожим ударом

Харків знову під ворожим ударом

20:48 20.03.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

19:17 20.03.2024
Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Новогродівки на Донеччині відомо про одного загиблого та двох поранених - ОВА

Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

ОСТАННЄ

Ворог у четвер тричі атакував Нікополь - голова ОВА

Представник ЄС: Для України важливо побудувати стійку демократію та стабільні інститути, плюралізм думок - важлива складова процесу

Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

Яценюк закликав спікера Конгресу США дати зелене світло допомозі Україні

Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

"Ліси України" поставлять на експорт до Словаччини 110 тис. сіянців сосни та ялини

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

Сирський поінформував голову Об'єднаного штабу ЗС Франції про стабілізацію обстановки на сході України

Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА