Росіяни обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли населені пункти в Херсонській області, загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти атакували Велетенське годину тому. Били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. На жаль, її серце зупинилося у кареті "швидкої", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, зазначив він, увечері в середу ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травм, несумісних із життям, дістав 33-річний місцевий житель.