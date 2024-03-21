РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

Низка російських фінансових, економічних і військових показників свідчать про те, що РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО не в найближчому майбутньому, але, ймовірно, в коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Президент Польщі Анджей Дуда наголосив в інтерв'ю CNBC від 20 березня, що Путін активізує зусилля з переведення Росії на військову економіку з наміром мати можливість атакувати НАТО вже у 2026 або 2027 році, посилаючись на незазначені дослідження Німеччини. Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив 9 лютого, що нові розвіддані відзначають те, що Росія може спробувати атакувати країну НАТО протягом трьох-п'яти років, що менше, ніж за звітною оцінкою НАТО за 2023 рік", - зазначають аналітики.

При цьому зазначається, що терміни відновлення значної російської звичайної військової загрози багато в чому залежать від фінансових ресурсів, які в РФ готові спрямувати на ці цілі. Також наголошується на спробах керівництва РФ створити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища РФ за рахунок вищого рівня державних видатків, а Путін дає зрозуміти, що довгострокова фінансова стабільність РФ потребуватиме створення дискомфорту "деяким багатим силовикам-промисловцям". У зведенні наголошується, що "це частина російської фінансової та внутрішньої підготовки до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до затяжної війни в Україні".

"Росія, схоже, не стикається з неминучою фінансовою кризою, а збільшення військових витрат стало найзначнішою зміною в російській бюджетній політиці, тому зусилля щодо забезпечення фінансового майбутнього Росії, найімовірніше, спрямовані на створення довгострокових умов, а не на вирішення нагальних фінансових проблем. Росія продовжує зусилля з обходу міжнародних санкцій, а Міжнародний валютний фонд підрахував, що ВВП Росії зросте на 2,6 відсотка у 2024 році, і повідомив, що у 2023 році ВВП Росії зростав швидше, ніж економіки всіх країн Великої сімки (G7)", - зазначають в ISW.

Також повідомляється, що збройні сили РФ продовжують проводити структурні реформи, щоб одночасно підтримати війну в Україні та водночас розширити можливості РФ у довгостроковій перспективі в рамках підготовки до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО.

"ISW продовжує вважати, що Росії наразі бракує живої сили, військової інфраструктури та потенціалу навчання для належного укомплектування декількох абсолютно нових дивізій армійськими формуваннями до повної чисельності в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Однак такі реформи, скоріше, спрямовані на нарощування довгострокового військового потенціалу Росії щодо НАТО, а не на негайне створення та укомплектування нових формувань до рівня армії", - йдеться у зведенні.