Події

07:58 21.03.2024

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

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Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб станом на ранок четверга.

"За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку українські військові відбили 17 атак противника біля населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак ворога неподалік населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів за підтримки авіації атакував позиції українських захисників у районах н.п. Старомайорське на Донеччині та Роботине Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив 3 атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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