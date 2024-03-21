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07:40 21.03.2024

Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

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Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 69 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - сказано у зведенні.

У Генштабі повідомляють про нічний масований ракетний удар російських окупантів по Україні.

"За попередніми даними, застосували 8 крилатих і 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети були знищені", - зазначили у зведенні.

Крім того, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Також під артилерійським вогнем було близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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