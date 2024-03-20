Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу двох ракетних та 54 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 41 обстріл позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Іванівка, Свято-Покровське, Очеретине, Сіверськ, Колодязі, Веселе, Лиман, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка та Водяне Донецької області, Новодарівка Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Гуляйполе Запорізької області.