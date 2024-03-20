Події

19:22 20.03.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, завдали за минулу добу ураження по складу боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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