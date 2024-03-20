Події

19:15 20.03.2024

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 18 атак, на авдіївському 11, на лиманському 10

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ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 18 атак, на авдіївському 11, на лиманському 10

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, водночас на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському напрямку. "На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

"На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ... На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області", - розповіли в Генштабі.

По п'ять атак окупантів відбито на бахмутському напрямку поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області та на оріхівському напрямку, де ворог за підтримки авіації атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра", - ідеться у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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