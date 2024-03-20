Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.

"Починаємо візит до Брюсселя з гарних новин. Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, цей "економічний безвіз" дасть змогу Україні зберегти динаміку нашого експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.

"Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості", - написав він.