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08:05 20.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 700 осіб особового складу ворога, 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 37 БПЛА, 10 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 433090 (+700) осіб, танків - 6828 (+9) од, бойових броньованих машин - 13058 (+9) од, артилерійських систем - 10714 (+16) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засоби ППО - 721 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37) од, крилаті ракети - 1922 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 14198 (+7) од, спеціальна техніка - 1738 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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