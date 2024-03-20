Події

07:20 20.03.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника неподалік населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив одну безуспішну штурмову дію.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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