Події

07:12 20.03.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 86 авіаударів

1 хв читати
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 86 авіаударів

Ворог завдав чотирьох ракетних і 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 20.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

07:31 20.03.2024
Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

07:20 20.03.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

07:10 20.03.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

23:04 19.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

20:00 19.03.2024
Генштаб ЗС України: Армія РФ за минулу добу завдала 62 авіаудари, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 130 н.п. України

Генштаб ЗС України: Армія РФ за минулу добу завдала 62 авіаудари, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 130 н.п. України

19:22 19.03.2024
Українська авіація вразила шість локацій окупантів за добу

Українська авіація вразила шість локацій окупантів за добу

08:04 19.03.2024
За добу Сили оборони ліквідували 840 окупантів і 30 артилерійських систем

За добу Сили оборони ліквідували 840 окупантів і 30 артилерійських систем

07:45 19.03.2024
Авіація Сил оборони за добу атакувала дев’ять районів розташування військ РФ

Авіація Сил оборони за добу атакувала дев’ять районів розташування військ РФ

07:44 19.03.2024
На фронті відбулося понад 60 зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону

На фронті відбулося понад 60 зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

ОСТАННЄ

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

Зіткнення з космічним кораблем NASA змінило форму астероїда Діморфос

Пучдемон може повернутися в Іспанію, щоб претендувати на посаду президента Каталонії

МОК може застосувати санкції до спортсменів за участь у "російських іграх дружби"

НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА