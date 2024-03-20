Раді пропонують закликати парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не визнавати результатів виборів президента РФ

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до парламентів, урядів іноземних держав та міжнародних організацій із закликом не визнавати результати президентських виборів у Російській Федерації.

Відповідний проект постанови №11094 про Звернення Верховної Ради до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у російській федерації зареєстровано в українському парламенті у вівторок, повідомляє сайт законодавчого органу.

"Верховна Рада закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації, парламентські асамблеї: засудити незаконне проведення російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України; не визнавати результати голосування на "президентських виборах" 2024 року як таких, що не відповідають вимогам міжнародних виборчих стандартів; не визнавати легітимність путіна та уникати офіційних контактів з ним у зв'язку з видачою Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт та відсутністю у нього правосуб'єктності у міжнародних відносинах за результатами нелегітимних та нікчемних виборів", - йдеться у тексті проекту звернення.

Автори проекту звернення також пропонують застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до посадових осіб та громадян Російської Федерації, причетних до організації "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України, у тому числі до "міжнародних спостерігачів", які перебували на цій території з порушенням законодавства України.

У проекті звернення також пропонується виключити державу-агресора Російську Федерацію з постійних членів Ради безпеки ООН.

Серед авторів проекту ухвали – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голови фракцій - Давид Арахамія ("Слуга народу"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Олександра Устинова ("Голос") , співголови фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та Артур Герасимов, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко.