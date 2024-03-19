Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів озброєння сім громад Сумської області, одна людина загинула, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено обстріли з РСЗВ (15 вибухів), мінометів (19 вибухів), артилерії (6 вибухів), авіаудари КАБ (13 вибухів) і ФАБ МПК (6 вибухів). Внаслідок авіаудару КАБ загинула 1 людина.

По Краснопільській громаді ворог гатив з артилерії (5 вибухів), мінометів (7 вибухів) і скинув ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

По Білопільській громаді було здійснено авіаудар ФАБ МПК (1 вибух) та обстріли з міномета (4 вибухи).

У Середино-Будській громаді зафіксовано артобстріл (5 вибухів) і обстріл дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнала Зноб-Новгородська громада, на її територію росіяни скинули 5 мін.

У Хотинській та Свеській громадах були обстріли зі стрілецької зброї.