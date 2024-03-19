Події

22:12 19.03.2024

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

1 хв читати
Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Російська авіація скинула на громади Сумщини з початку березня майже 200 керованих бомб, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Це і постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн", - сказав він.

Лише від початку цього березня, сказав Зеленський, і до сьогодні російська авіація скинула тільки на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб.

"Очевидна необхідність для України - посилити нашу ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор на Сумщині, на нашій Чернігівщині, Харківщині, у Донецькій області, на Луганщині, у південних наших регіонах, усюди, де це потрібно. Відповідні системи є в партнерів. Максимальне прискорення потрібне й щодо F-16 також", - зазначив президент.

Теги: #україна #обстріли #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 19.03.2024
Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

21:34 19.03.2024
Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

21:11 19.03.2024
РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

20:34 19.03.2024
Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

19:49 19.03.2024
У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

19:44 19.03.2024
Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

18:21 19.03.2024
Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

09:41 19.03.2024
Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

09:36 19.03.2024
Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

08:50 19.03.2024
Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині за добу загинув один місцевий житель, ще п’ятеро дістали поранення

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині за добу загинув один місцевий житель, ще п’ятеро дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України в межах чеської ініціативи - ЗМІ

ОСТАННЄ

УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

У Міноборони Франції спростували російську дезінформацію про нібито підготовку військових до відправки в Україну

Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

Умєров: Українська делегація представила план на 2024 рік військовому керівництву ключових країн-партнерів

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вона була результативною

Міноборони України про 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн": Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи і $7,5 млн на прилади нічного бачення

Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

Мінекономіки нагадало посередникам у працевлаштуванні за кордоном про переліцензування до 14 квітня

Українські сили продовжують знищувати ворожі БПЛА на півдні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА