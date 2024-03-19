Генштаб ЗС України: Армія РФ за минулу добу завдала 62 авіаудари, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 130 н.п. України

Армія РФ за минулу добу завдала 3 ракетних і 62 авіаційні удари, артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнало понад 130 населених пунктів України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 вівторка.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних і 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Лукашівка, Білопілля Сумської області, Козача Лопань та Ізбицьке Харківської області, у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка та Веселе Донецької області, а також біля Серебрянського лісництва.

Авіаційними засобами також були атаковані Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Від авіаційних ударів постраждала Антонівка Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Чернігівської області; 3 - на Сумщині; понад 15 - на Харківщині; понад 65 - на Донеччині; близько 15 - на Запоріжжі. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Херсонської області.