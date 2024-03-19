Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

Лідери Європейського союзу мають намір заявити про терміновість, інтенсивність і рішучість подальшої підтримки України в її протистоянні російській агресії. Обговорять і питання переговорних рамок майбутніх переговорів з Україною про членство в ЄС.

Про це у вівторок у Брюсселі, анонсуючи майбутнє засідання Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 21-22 березня, повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

"Ця Рада зосередиться на закордонних справах. Основне повідомлення щодо України представлено в трьох формах: це буде меседж про терміновість, меседж про інтенсивність нашої підтримки і меседж про рішучість. Це - саме те, де ми зараз перебуваємо, і це те, що ми скажемо в наших Висновках. Три послання, які поділяють лідери", - сказав він.

Також на порядку денному стоятиме питання розширення. Зокрема, в аспекті України лідери обговорять прогрес виконання рекомендацій Європейської комісії та питання переговорних рамок, які "мають бути схвалені до того, як ми зможемо розпочати міжурядову конференцію". "Ми очікуємо, що це буде в найближчі місяці", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", коли саме можна очікувати на схвалення цього документа, високопосадовець пояснив, що переговорні рамки - це "довгий документ", щодо якого 27 держав-членів мають провести переговори. "Делегації (країн ЄС) розглядатимуть кожну главу, те, як ми вестимемо переговори з Україною, Грузією і Молдовою, і можуть бути порушені додаткові питання. Якщо взяти, наприклад, переговорні рамки із Сербією - деякі частини були предметом переговорів тижнями, місяцями. Я не кажу, що це може статися (у випадку з Україною). Але є процес, і це не Європейській раді на цьому етапі в березні ухвалити остаточне рішення щодо цих рамок для переговорів. Нам потрібно, щоб робочі групи їх розглянули. Усе, що пов'язано з розширенням, вимагає одностайності. Це досить важкий процес", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть створені перешкоди для розгляду цього питання під час головування в Раді ЄС Угорщини, якщо переговорні рамки не будуть схвалені до 1 липня, коли спливає термін головування Бельгії, співрозмовник журналістів сказав: "Для Угорщини буде важче створювати перешкоди під час головування в Раді, ніж тоді, коли вони не займають цю позицію. Тому що в них є обов'язок бути нейтральними і головувати в ключі доброї волі. Якщо ні, то 26 держав-членів ставитимуть під сумнів таку позицію, що, дійсно, дуже неприємно. Але я не кажу, що це станеться", - припустив він.

Лідери також обговорять питання використання доходів від заморожених російських активів, при цьому він виключив, що під час засідання Ради лідери досягнуть домовленостей.

Він пояснив, що безпосередньо саму пропозицію буде презентовано Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем завтра. "Це означає, що ви запитуєте позицію лідерів з такого складного питання за менш ніж 24 години. Ви знаєте, як лідери ухвалюють рішення - їм потрібна законодавча рада, фінансова експертиза, і це все так близько до (початку) Європейської ради", - констатував високопоставлений чиновник.

За його словами, щодо цього питання триває "складна дискусія", в рамах якої обговорюється питання як використовувати прибутки від російських іммобілізованих активів. "Зараз ми бачимо потреби України, і це - військові потреби", - наголосив співрозмовник журналістам.

Лідери також обговорять питання санкцій.