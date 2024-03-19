Події

19:44 19.03.2024

Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

3 хв читати
Майбутній саміт ЄС заявить про терміновість, інтенсивність і рішучість підтримки України

Лідери Європейського союзу мають намір заявити про терміновість, інтенсивність і рішучість подальшої підтримки України в її протистоянні російській агресії. Обговорять і питання переговорних рамок майбутніх переговорів з Україною про членство в ЄС.

Про це у вівторок у Брюсселі, анонсуючи майбутнє засідання Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 21-22 березня, повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

"Ця Рада зосередиться на закордонних справах. Основне повідомлення щодо України представлено в трьох формах: це буде меседж про терміновість, меседж про інтенсивність нашої підтримки і меседж про рішучість. Це - саме те, де ми зараз перебуваємо, і це те, що ми скажемо в наших Висновках. Три послання, які поділяють лідери", - сказав він.

Також на порядку денному стоятиме питання розширення. Зокрема, в аспекті України лідери обговорять прогрес виконання рекомендацій Європейської комісії та питання переговорних рамок, які "мають бути схвалені до того, як ми зможемо розпочати міжурядову конференцію". "Ми очікуємо, що це буде в найближчі місяці", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", коли саме можна очікувати на схвалення цього документа, високопосадовець пояснив, що переговорні рамки - це "довгий документ", щодо якого 27 держав-членів мають провести переговори. "Делегації (країн ЄС) розглядатимуть кожну главу, те, як ми вестимемо переговори з Україною, Грузією і Молдовою, і можуть бути порушені додаткові питання. Якщо взяти, наприклад, переговорні рамки із Сербією - деякі частини були предметом переговорів тижнями, місяцями. Я не кажу, що це може статися (у випадку з Україною). Але є процес, і це не Європейській раді на цьому етапі в березні ухвалити остаточне рішення щодо цих рамок для переговорів. Нам потрібно, щоб робочі групи їх розглянули. Усе, що пов'язано з розширенням, вимагає одностайності. Це досить важкий процес", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть створені перешкоди для розгляду цього питання під час головування в Раді ЄС Угорщини, якщо переговорні рамки не будуть схвалені до 1 липня, коли спливає термін головування Бельгії, співрозмовник журналістів сказав: "Для Угорщини буде важче створювати перешкоди під час головування в Раді, ніж тоді, коли вони не займають цю позицію. Тому що в них є обов'язок бути нейтральними і головувати в ключі доброї волі. Якщо ні, то 26 держав-членів ставитимуть під сумнів таку позицію, що, дійсно, дуже неприємно. Але я не кажу, що це станеться", - припустив він.

Лідери також обговорять питання використання доходів від заморожених російських активів, при цьому він виключив, що під час засідання Ради лідери досягнуть домовленостей.

Він пояснив, що безпосередньо саму пропозицію буде презентовано Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем завтра. "Це означає, що ви запитуєте позицію лідерів з такого складного питання за менш ніж 24 години. Ви знаєте, як лідери ухвалюють рішення - їм потрібна законодавча рада, фінансова експертиза, і це все так близько до (початку) Європейської ради", - констатував високопоставлений чиновник.

За його словами, щодо цього питання триває "складна дискусія", в рамах якої обговорюється питання як використовувати прибутки від російських іммобілізованих активів. "Зараз ми бачимо потреби України, і це - військові потреби", - наголосив співрозмовник журналістам.

Лідери також обговорять питання санкцій.

Теги: #україна #допомога #саміт #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 19.03.2024
РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

РФ досягла деяких успіхів, зазнавши великих втрат, Україна продовжує зміцнювати оборону - генерал Браун

21:08 19.03.2024
Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

20:34 19.03.2024
Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

18:21 19.03.2024
Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

04:58 19.03.2024
Окупанти за минулий день здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумської області

Окупанти за минулий день здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумської області

00:40 19.03.2024
Через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні тимчасово обмежать рух

Через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні тимчасово обмежать рух

23:40 18.03.2024
З додатковою допомогою ЗСУ зможуть повільно відтісняти росіян - сенатор США Рід

З додатковою допомогою ЗСУ зможуть повільно відтісняти росіян - сенатор США Рід

22:58 18.03.2024
Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати перевагу над кількісно переважаючим противником - Сирський

Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати перевагу над кількісно переважаючим противником - Сирський

22:36 18.03.2024
ЄБА просить Кабмін і ОП вирішити проблему швидкопсувних вантажів на польському кордоні

ЄБА просить Кабмін і ОП вирішити проблему швидкопсувних вантажів на польському кордоні

19:53 18.03.2024
Сенатор США Грем вважає, що ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде популярною не лише серед республіканців, а й демократів

Сенатор США Грем вважає, що ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде популярною не лише серед республіканців, а й демократів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України в межах чеської ініціативи - ЗМІ

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги, яку виділяють Україні

ОСТАННЄ

Умєров: Українська делегація представила план на 2024 рік військовому керівництву ключових країн-партнерів

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вона була результативною

Міноборони України про 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн": Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи і $7,5 млн на прилади нічного бачення

Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

Мінекономіки нагадало посередникам у працевлаштуванні за кордоном про переліцензування до 14 квітня

Українські сили продовжують знищувати ворожі БПЛА на півдні

Генштаб ЗС України: Армія РФ за минулу добу завдала 62 авіаудари, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 130 н.п. України

У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

Для вступу до НАТО в Україні має змінитися система цінностей - експерт

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА