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11:23 19.03.2024

В Україні частка негрошових соціальних послуг становить лише 6% - Жолнович

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В Україні частка негрошових соціальних послуг становить лише 6% - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначає, що в Україні занадто низька частка негрошових соціальних послуг порівняно з країнами Організації економічного співробітництва та розвитку.

"В Україні частка негрошових соціальних послуг становить лише 6%, тоді як у високорозвинених країнах Організації економічного співробітництва та розвитку це 20-30%", - сказала Жолнович на форумі "Громада для людей: місце, де хочеться жити" у вівторок у Києві.

Міністр наголосила, що соціальна робота є одним із завдань громад, хоча не всі керівники цих громад вважають її своїм пріоритетом.

"Я розумію, що більшість людей у громадах, зокрема депутати, думають, що вони будуть успішні електорально і зроблять благо для людей, якщо підремонтують вулиці, поставлять ліхтарі, лавочки, створять парки - це важливо, це потрібно. Але якщо в людини депресія - вона цього не побачить, це не принесе їй радості", - додала Жолнович.

Також вона розповіла, що в Україні надзвичайно низька кількість соціальних працівників - 76 осіб на 100 тис. населення, тоді як у Великій Британії їх 186, а в США - 200 на 100 тис. населення.

Теги: #соцпослуги #жолнович

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