На Херсонщині внаслідок вибуху боєприпасу загинуло троє людей

У селі Львове в Бериславському районі Херсонської області загинули троє місцевих жителів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон і почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас. Усі троє дістали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів області бути обережними й не підбирати підозрілих предметів.

"Відійдіть на безпечну відстань і викличте рятувальників або поліцію", - нагадав голова ОВА.