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17:50 18.03.2024

В Україні створено Національну асоціацію з гуманітарного розмінування

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В Україні створено Національну асоціацію з гуманітарного розмінування

В Україні стартувала робота неурядової Національної асоціації з гуманітарного розмінування, повідомила її голова Мері Акопян у понеділок під час презентації асоціації.

"Ключова місія асоціації – сприяння якнайшвидшому та професійному очищенню територій України від вибухонебезпечних предметів із залученням усіх зацікавлених стейкхолдерів, включно з виробниками протимінного обладнання, акредитованими операторами розмінування, державними структурами", - заявила вона.

Серед основних напрямів діяльності Акопян виокремила об'єднання зусиль і комунікацію з державними органами влади з питань гуманітарного розмінування, розроблення рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері гуманітарного розмінування, сприяння підвищенню якості профпідготовки фахівців галузі, розроблення, обговорення та внесення пропозицій щодо обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів, експлуатаційної надійності та безпеки розмінування, підвищення обізнаності населення.

Першочерговим завданням асоціації стане підготовка державного професійного стандарту нової професії "Сапер з гуманітарного розмінування", а також створення системи й методології підготовки таких саперів, підготовка змін до закону України про "Протимінну діяльність" та комунікація зі ЗМІ.

Як наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, Національна асоціація з гуманітарного розмінування є ініціативою, яка походить від бізнесу та громадянського суспільства й може стати передумовою для формування в державі ринку розмінування.

Зокрема, за його словами, наразі в країні функціонують 32 оператори з гуманітарного розмінування, з них близько 20 є українськими у статусі товариств з обмеженою відповідальністю.

"Це свідчить про те, що український бізнес іде у сферу розмінування, готовий вкладати ресурси, гроші, розвиватися в цьому напрямі й розвивати ринок", - сказав заступник міністра.

Своєю чергою посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда заявив, що одним з пріоритетів діяльності японського уряду є саме надання Україні допомоги у сфері гуманітарного розмінування.

"Ми 25 років працюємо з камбоджійським центром з розмінування. Ми напрацювали багато методологій і будемо ділитися власними напрацюваннями й технологіями з Україною... Японія підтримуватиме весь український сектор розмінування доти, доки останню міну в Україні не буде розміновано", - сказав він.

Він нагадав, що японський уряд уже передав Україні 30 спецтракторів, десятки вагонів і пікапів для визначення місцезнаходження мін, і ще 22 спецмашини для розмінування буде передано в червні поточного року.

Як повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва.

 

Теги: #розмінування

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