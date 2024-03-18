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14:48 18.03.2024

RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

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RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

Чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня запускає другу лінію до України через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль, повідомляється на сайті RegioJet у понеділок.

Уточненоя, що з урахуванням пересадки в Чопі, тривалість поїздки з Праги до Києва становитиме приблизно 22 години, можливі варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей.

Виїзд із Чопа або Праги - у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті - близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, що складається з 18 вагонів.

Вартість квитків варіюється від EUR18,9 до EUR67,9 з урахуванням харчування.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із сидячими місцями.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

Теги: #залізниця #regiojet

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