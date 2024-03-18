Зеленський на Ставці заслухав доповідь про будівництво фортифікацій: Робота триває

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Ставка. Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", - повідомив президент у телеграмі.

Також глава держави заслухав доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єра Олександра Кубракова, голів правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова та "Укренерго" Володимира Кудрицького щодо виконання попередніх рішень Ставки. Зокрема, щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих ударів.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь щодо будівництва оборонних рубежів.

"Доповідав прем'єр-міністр і голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдан Бондар. Робота триває", - зазначив він.