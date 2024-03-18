Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 75 авіаударів, атакували Україну 27-ма "шахедами", 17 із яких ліквідовано

Ворог завдав 14 ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем було близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БПЛА було знищено.