Ворог завдав ракетних ударів по пожежній частині в Харківській області, постраждав рятувальник

Російські війська вночі здійснили ракетні удари по пожежній частині в Харківській області, постраждав рятувальник, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Харківщина: ворог завдав цинічного ракетного удару по пожежній частині, постраждав рятувальник. Уночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні в пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медичну допомогу йому було надано на місці.