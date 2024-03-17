Події

19:09 17.03.2024

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва

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У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва вдень у неділю, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 людина (померла в лікарні)", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Також повідомляється, що постраждали 6 осіб, з них 1 дитина.

Як повідомлялося, шість жителів Миколаєва дістали травми внаслідок російського ракетного обстрілу міста вдень у неділю, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #жертва #миколаїв #обстріл

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