У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва вдень у неділю, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 людина (померла в лікарні)", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Також повідомляється, що постраждали 6 осіб, з них 1 дитина.

Як повідомлялося, шість жителів Миколаєва дістали травми внаслідок російського ракетного обстрілу міста вдень у неділю, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.