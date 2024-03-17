Події

11:57 17.03.2024

Помер колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль

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Помер колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль

Внаслідок тяжкої хвороби помер колишній народний депутат України, колишній голова Луганської ОВА та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, повідомив народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") у Facebook.

"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу та інших патріотичних медіа", - написав Княжицький у неділю.

Геннадій Москаль – народний депутат України VI та VII скликань від фракції партії "Батьківщина". З 5 березня 2015 року очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. З 15 липня 2015 року по 11 червня 2019 року обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Теги: #смерть #москаль

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