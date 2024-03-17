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02:06 17.03.2024

Окупанти за минулий день обстріляли 14 громад Сумської області

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Окупанти за минулий день обстріляли 14 громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів зброї 14 громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілу зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Ворожб'янська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Свєська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено пуски КАБ із літака тактичної авіації (16 вибухів), пуски ФАБ МПК із літака тактичної авіації (2 вибухи), мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА "ЛАНЦЕТ" (1 вибух).

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи), АГС (40 вибухів), мінометів (8 вибухів) та скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій (1 вибух). Також відбулися пуск КАБ із літака тактичної авіації (1 вибух), ракетний удар (1 вибух), танковий обстріл (10 вибухів).

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів), мінометів (17 вибухів), артилерії (3 вибухи) та здійснили обстріл БпЛА FPV-дрон-камікадзе (1 вибух).

По Хотинській громаді ворог скинув 18 мін. Також були артобстріл (2 вибухи), обстріл зі стрілецької зброї, РСЗВ (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових предметів (4 вибухи).

У Краснопільській громаді були артобстріли (9 вибухів) і скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух).

З артилерії (8 вибухів) і мінометів (10 вибухів) окупанти обстріляли Шалигинську громаду. Також росіяни били з артилерії (3 вибухи) і мінометів (34 вибухи) по Новослобідській громаді.

По Миропільській громаді ворог гатив з артилерії (1 вибух), також відбувся обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).

Артилерійського обстрілу зазнали Ворожбянська (3 вибухи) та Свеська (10 вибухів) громади. В останній було також зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї:

Мінометного обстрілу зазнали Есманська (3 міни) і Зноб-Новгородська (4 вибухи) громади.

Тростянецька громада: зафіксовано обстріл БпЛА "ЛАНЦЕТ" (1 вибух). У Юнаківській громаді було здійснено скидання з БпЛА вибухових предметів (2 вибухи).

Джерело:

Теги: #україна #обстріліи #зведення #сумська_область

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