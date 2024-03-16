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02:25 16.03.2024

У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

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У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

Західні країни, зокрема США, не повинні бути повністю проти ідеї відправки військ в Україну, якщо умови там погіршаться, заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Politico 15 березня.

"Важливо, щоб ми не відкидали все на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація", - сказав Валтонен.

Водночас вона наголосила, що "позиція Фінляндії зрозуміла: ми зараз не посилаємо жодних військ і не хочемо це обговорювати".

Зазначається, що висловлювання глави МЗС Фінляндії стосувалося довгострокового гіпотетичного вибору. Але в міру того, як війна затягується, європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою загрозою з боку РФ, можливо, захочуть розглянути цей варіант більш серйозно.

Теги: #україна #війська #фінляндія

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