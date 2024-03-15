16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

Суботу, 16 березня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Одесі, повідомила мерія міста.

"З метою вшанування пам'яті загиблих, у зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 16 березня 2024 року оголошено днем жалоби в місті Одесі", - ідеться в телеграм-каналі "Одеса.Офіційно".

Як наголошується в повідомленні, цього дня на будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

"Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - зазначено в повідомленні.