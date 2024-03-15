Події

15:15 15.03.2024

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

1 хв читати
16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

Суботу, 16 березня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Одесі, повідомила мерія міста.

"З метою вшанування пам'яті загиблих, у зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 16 березня 2024 року оголошено днем жалоби в місті Одесі", - ідеться в телеграм-каналі "Одеса.Офіційно".

Як наголошується в повідомленні, цього дня на будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

"Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - зазначено в повідомленні.

Теги: #жалоба #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 15.03.2024
Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

16:37 15.03.2024
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

16:15 15.03.2024
РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

15:38 15.03.2024
Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

14:15 15.03.2024
Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

13:51 15.03.2024
Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

13:33 15.03.2024
В Одесі ракетним ударом травмовано 20 осіб, із них 5 рятувальників - ДСНС

В Одесі ракетним ударом травмовано 20 осіб, із них 5 рятувальників - ДСНС

12:57 15.03.2024
В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

12:12 15.03.2024
Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

15:37 08.03.2024
Зеленський про удар РФ по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції: Удар був за 300-400 метрів, але я не знаю, по кому був цей удар

Зеленський про удар РФ по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції: Удар був за 300-400 метрів, але я не знаю, по кому був цей удар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

Глави МЗС країн ЄС 18 березня продовжать обговорювати військову допомогу Україні та санкції для РФ

Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

Мінреінтеграції 88 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону особами у 2022-2023 рр.

"Інтергал-Буд" завершив будівництво першої та другої секцій ЖК "Паркові озера"

Швеція передасть Україні дев'ять гідроциклів

Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця

Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія ООН виявила додаткові докази, що стосуються незаконного переміщення дітей з України, й нові випадки сексуального насильства з боку російської влади

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА