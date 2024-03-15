Події

14:58 15.03.2024

Швеція передасть Україні дев'ять гідроциклів

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Швеція передасть Україні дев'ять гідроциклів

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні гідроцикли Берегової охорони, які використовують для морського спостереження, повідомляє Міністерство оборони країни.

"Уряд вирішив доручити Береговій охороні передати водні мотоцикли Україні. Гідроцикли - це те, що має попит в Україні, і, за даними Берегової охорони, гідроцикли може бути негайно передано Україні в дарунок", - йдеться в повідомленні Міноборони. 

Як зазначено в повідомленні, загалом планується передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання.

Теги: #україна #швеція

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